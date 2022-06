ARCHIV - Reisende warten im Flughafen Hannover-Langenhagen auf die Sicherheitsabfertigung. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild FOTO: Michael Matthey Hannover-Langenhagen Airport-Personal erhält rund 20 Prozent mehr Geld Von dpa | 02.06.2022, 17:58 Uhr

Lange Schlangen waren im vergangenen Jahr für Passagiere am Flughafen Hannover-Langenhagen ein echter Stresstest. Das Personal in der Abfertigung soll jetzt besser entlohnt werden. Aber Verdi will mehr.