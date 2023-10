Luftwaffe Airbus baut Wartungszentrum für Transport-Riesen Von dpa | 09.10.2023, 14:02 Uhr | Update vor 7 Min. Boeing 747 Foto: Boris Roessler/dpa up-down up-down

Die größten Flugzeuge der Luftwaffe, die Transporter vom Typ A400M, bekommen in Wunstorf bei Hannover ein eigenes Airbus-Wartungszentrum. Der Flugzeughersteller Airbus Defence and Space eröffnete am Montag offiziell die Baustelle für das Projekt, für das laut Unternehmen eine Summe im „niedrigen dreistelligen Millionenbereich“ fällig wird. Das Bundesverteidigungsministerium würdigte den A400M beim Spatenstich als „Eckpfeiler des deutschen Lufttransports“, wie die Parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller (SPD) sagte, die Minister Boris Pistorius kurzfristig vertrat.