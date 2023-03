Volkswagen Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Automobilindustrie Airbag-Risiken: Rückruf für über 270.000 VW-Autos Von dpa | 06.03.2023, 16:55 Uhr

Volkswagen muss einen weiteren Rückruf für mehr als 270.000 Autos wegen Sicherheitsrisiken in Airbags organisieren. Wie der Konzern am Montag bestätigte, geht es dabei um eine neue Tranche von Modellen, in denen Technik des japanischen Herstellers Takata eingebaut ist. In Deutschland sind derzeit nach entsprechenden Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) keine Fahrzeuge betroffen - einige könnten laut VW aber ins Land gelangt sein.