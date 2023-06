"Air Defender 2023" - Fliegerhorst Wunstorf Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Luftwaffe „Air Defender“ beweist Verteidigungsfähigkeit der Nato Von dpa | 12.06.2023, 15:33 Uhr

Die große Luftwaffenübung „Air Defender“ beweist nach Ansicht der Bundeswehr die Verteidigungsfähigkeit der Nato. „Diese Übung ist als Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, nach innen gerichtet, in die Nato hinein (...), dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen“, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, am Montag auf dem Militärflugplatz in Wunstorf bei Hannover. Der Fliegerhorst ist Gerhartz zufolge die „logistische Drehscheibe“ für das Manöver „Air Defender“.