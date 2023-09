Subventionen Agrarministerin zu Gesprächen nach Brüssel gereist Von dpa | 26.09.2023, 14:22 Uhr | Update vor 54 Min. Miriam Staudte Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down

Die niedersächsische Agrarministerin Miriam Staudte will sich in Brüssel für ein einfacheres System der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) einsetzen. Am Dienstag wollte sich Staudte und ihre Delegation Abgeordnete des EU-Parlaments sowie Vertreter und Vertreterinnen der Europäischen Kommission treffen, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.