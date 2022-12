Miriam Staudte (Bündnis 90/Die Grünen) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down Agrar Agrarministerin will Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen Von dpa | 07.12.2022, 16:08 Uhr

Niedersachsens neue Agrarministerin Miriam Staudte will den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. „Wir bringen für die Land- und Forstwirtschaft ein "Sonderprogramm Klimawandel" auf den Weg, um sie durch gezielte Förderungen zu unterstützen“, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch vor dem Agrarausschuss des Landtags.