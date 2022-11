Messe «EuroTier» Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Landwirtschaft Agrarministerin besucht Messe „EuroTier“ in Hannover Von dpa | 16.11.2022, 14:07 Uhr

Die neue rot-grüne Landesregierung will nach den Worten von Agrarministerin Miriam Staudte die Transformation in der Tierhaltung unterstützen. Dies beinhalte nicht zuletzt das Thema dezentrale und unabhängige Energieerzeugung, sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Hannover auf der Messe Eurotier. Dieses Thema rücke angesichts angespannter Energiemärkte und der Klimaziele noch drängender auf die Agenda. „Ich freue mich auch sehr, dass die Messe gezielt den Blick auf die Ukraine richtet und die dortigen Landwirtinnen und Landwirte unterstützt“, sagte Staudte.