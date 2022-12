Miriam Staudte Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Agrarministerin begrüßt Regelung für Biogas bei Preisbreme Von dpa | 15.12.2022, 19:24 Uhr

Die niedersächsische Agrarministerin Miriam Staudte begrüßt die Regelungen für Biogas im Gesetz über die Strom- und Gaspreisbremse. Es sei eine gute Nachricht, dass die Abschöpfung von Strommarkterlösen bei Biogasanlagen erst ab einem Megawatt Bemessungsleistung greifen, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Hannover. Dies bedeute, dass die meisten Biogasanlagen von der Abschöpfung befreit seien. „Biogasanlagen sind für das Gelingen der Energiewende von großer Bedeutung“, sagte Staudte. „Ohne sie können wir unsere Klimaziele kaum erreichen – daher ist es richtig, sie zu unterstützen.“ Der Bezug auf die Bemessungsleistung sei eine zentrale Forderung ihres Hauses an den Bund gewesen.