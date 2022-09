Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Forderung Agrarministerin: Ausgleich der Mehrkosten für Tierwohl Von dpa | 16.09.2022, 17:03 Uhr

Die niedersächsische Agrarministerin Barbara Otte-Kinast fordert vom Bund, schnell eine Perspektive für Nutztierhalter zu entwickeln. „Die tierhaltenden Betriebe benötigen langfristige Verträge, die den Ausgleich der Mehrkosten höherer Tierwohlstandards absichern und ihnen Planungssicherheit über die Investitions- und Abschreibungsphase geben“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag zum Abschluss der Agrarministerkonferenz in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt.