Tierseuche in Niedersachsen Afrikanische Schweinepest im Emsland: So sterben heute fast 1800 Schweine Von Dirk Fisser | 03.07.2022, 09:34 Uhr

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Stall im Landkreis Emsland sollen am Sonntag alle knapp 1800 Schweine getötet werden. Derweil herrscht weiter Rätselraten, wie das Virus überhaupt in den Stall kommen konnte.