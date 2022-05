ARCHIV - Eine Narbe einer Pockenimpfung ist an einem Oberarm sichtbar. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild FOTO: Bernd Weißbrod Wissenschaft Affenpocken-Impfung dürfte immer Einzelfallentscheidung sein Von dpa | 27.05.2022, 13:12 Uhr

Der Epidemiologe Gérard Krause rechnet nicht mit einer Impfung gegen die Affenpocken für die breite Bevölkerung. „Die Impfung wird hier, soweit derzeit absehbar, immer nur eine Einzelfallentscheidung sein“, sagte der Leiter der Abteilung Epidemiologie am Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) am Freitag bei einem Presse-Briefing des Science Media Centers (SMC). „Das ist sicherlich keine Sache, die sozusagen generell von der Stiko empfohlen und dann in der Breite angeboten werden wird.“ Eine Impfung gegen die Affenpocken werde ein fokussiertes Instrument für besondere Situationen in einer begrenzten, klar umschriebenen Bevölkerungsgruppe sein, so Krause.