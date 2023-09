Bildung AfD will Sexualaufklärung in Kitas abschaffen Von dpa | 11.09.2023, 12:42 Uhr | Update vor 11 Min. Kita Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration up-down up-down

Die AfD im niedersächsischen Landtag will die sexuelle Aufklärung von Kindern und Jugendlichen einschränken. In einem am Montag vorgestellten Antrag fordert die Fraktion unter anderem, „sicherzustellen, dass in Krippen und Kindergärten keine Sexualaufklärung mehr stattfindet“. Das solle Missbrauchsversuchen vorbeugen. Außerdem sollten zum Beispiel Buchlesungen von Transgenderpersonen, die sich mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen befassen, in Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie an Schulen untersagt werden, fordert die AfD. Der Antrag steht am Freitag auf der Tagesordnung des Landtags.