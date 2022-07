Stefan Marzischewski-Drewes, Spitzenkandidat der AfD Niedersachsen für die Landtagswahl im Oktober. Foto: Philipp Schulze/dpa FOTO: Philipp Schulze up-down up-down Landtagswahl AfD wählt Marzischewski-Drewes zum Spitzenkandidaten Von dpa | 03.07.2022, 00:35 Uhr

Die niedersächsische AfD hat den Gifhorner Arzt Stefan Marzischewski-Drewes zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Oktober gewählt. Die 107 Delegierten der Aufstellungsversammlung in Dötlingen im Landkreis Oldenburg bestimmten am Samstag mit großer Mehrheit, dass der 56-Jährige die Landesliste anführen soll. In seiner Rede kritisierte er das Bildungssystem und forderte die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.