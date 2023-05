Stephan Brandner Foto: Alternative für Deutschland/AfD - Alternative für Deutschland/obs up-down up-down Bürgerschaft AfD-Vize: Wollen nach Wahl rechtliche Möglichkeiten prüfen Von dpa | 14.05.2023, 19:31 Uhr

Die AfD will nach den Worten ihres Vizevorsitzenden Stephan Brandner im Nachgang zur Bremen-Wahl juristische Schritte prüfen. Sie war nach internen Querelen aus formalen Gründen nicht zugelassen worden. Die Partei wolle „die rechtlichen Möglichkeiten noch mal prüfen und wahrscheinlich auch ausschöpfen, so dass nicht ausgeschlossen ist, dass die Bremer Bürger demnächst dann noch mal zur Wahl gehen dürfen“, sagte Brandner am Sonntagabend in der ARD.