Die AfD will nach ihrem Wahlerfolg im thüringischen Landkreis Sonneberg auch in Niedersachsen kommunale Spitzenämter übernehmen. AfD-Landeschef Frank Rinck sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, er gehe angesichts steigender Zustimmungswerte davon aus, dass die Partei bei der Kommunalwahl 2026 in mehreren Städten, Gemeinden und Kreisen in die Stichwahl kommen werde. „Überall dort, wo wir uns am Ende durchsetzen, werden wir mit versierten Kommunalpolitikern in die Rathäuser einziehen“, sagte er.