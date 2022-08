Stefan Marzischewski-Drewes, AfD-Spitzenkandidat in Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Landtagswahl AfD-Spitzenkandidat will Wahlergebnis verdoppeln Von dpa | 05.08.2022, 15:15 Uhr

Der AfD-Spitzenkandidat zur niedersächsischen Landtagswahl, Stefan Marzischewski-Drewes, will das Ergebnis seiner Partei verdoppeln. Dies halte er für realistisch, sagte er am Freitag in Hannover. Bei der Landtagswahl 2017 kam die AfD auf 6,2 Prozent. Bei einer Umfrage Anfang Juli kam die Partei auf 6 Prozent Wählerzustimmung, wodurch die AfD wieder in den Landtag einziehen würde.