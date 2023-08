Parteien AfD-Politiker: Zusammenarbeit mit SPD und CDU möglich Von dpa | 17.08.2023, 08:33 Uhr | Update vor 52 Min. Plakat der AfD Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down

Niedersachsens AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes hält eine Zusammenarbeit seiner Partei mit SPD und CDU in einigen Jahren für möglich. „Ich erwarte, dass es nach der nächsten Landtagswahl Gespräche geben wird“, sagte der Fraktionsvorsitzende im am Donnerstag veröffentlichten Sommerinterview des NDR. Die nächste Landtagswahl in Niedersachsen ist 2027.