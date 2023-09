Neutralitätsgebot AfD: Klage gegen das Land nach Kritik von Polizeipräsident Von dpa | 11.09.2023, 13:14 Uhr | Update vor 46 Min. Plakat der AfD Foto: Stefan Sauer/dpa/Archivbild up-down up-down

Die AfD klagt nach Kritik des Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme an der Partei gegen das Land Niedersachsen. Noch an diesem Montag gehe eine Feststellungsklage an das Verwaltungsgericht Oldenburg, kündigte der stellvertretende AfD-Landeschef Stephan Bothe an. Polizeipräsident Kühme habe mit seinen Aussagen zur AfD das Mäßigungsgebot und das Neutralitätsgebot missachtet. Die Aussagen seien rechtswidrig und das Land müsse diese zurücknehmen.