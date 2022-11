Landtag Niedersachsen Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Arc up-down up-down Landtag AfD-Fraktion kritisiert Erweiterung des Landtagspräsidiums Von dpa | 04.11.2022, 13:50 Uhr

Die geplante Erweiterung des Landtagspräsidiums in Niedersachsen stößt bei der AfD-Landtagsfraktion auf deutliche Kritik. „Wo sind die Sachgründe, auf fünf Vizepräsidenten aufzustocken? Ich sehe sie nicht und sie sind auch nicht vorgetragen worden“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Landtagsfraktion, Klaus Wichmann, am Freitag in Hannover.