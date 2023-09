Parteien AfD-Fraktion beteuert: Keine Nähe zum Rechtsextremismus Von dpa | 04.09.2023, 12:20 Uhr | Update vor 25 Min. Dirk Pejril Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down

Niedersachsens AfD reagiert empört auf Aussagen des Verfassungsschutzpräsidenten Dirk Pejril, wonach einzelne Landtagsabgeordnete der Partei dem als rechtsextremistisch eingestuften sogenannten Flügel zugeordnet werden konnten. „Alle unsere Abgeordneten bekennen sich zum Grundgesetz“, erklärte Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes am Montag. Der Landesvorsitzende Frank Rinck sagte: „Wir verwahren uns in aller Schärfe dagegen, wenn unserer Fraktion im Landtag in irgendeiner Form Nähe zum Rechtsextremismus unterstellt wird.“ Rinck behauptete mit Blick auf Pejrils Interview, Beamte würden instrumentalisiert.