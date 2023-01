Corona-Impfung Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 AfD fordert Anlaufstelle für Menschen mit Impfschäden Von dpa | 27.01.2023, 12:07 Uhr

Eine spezialisierte Anlaufstelle für Menschen mit Impfschäden in Niedersachsen ist nach Ansicht der AfD-Landtagsfraktion notwendig. Ein entsprechender Antrag wurde am Freitag in den Landtag eingebracht. Diese Stellen sollten vorwiegend an den Universitätskliniken des Landes eingerichtet werden, sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Jozef Rakicky. Man müsse solchen Menschen eine Anlaufstelle geben.