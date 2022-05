ARCHIV - Parteimitglieder verfolgen den Landesparteitag der AfD Niedersachsen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild FOTO: Moritz Frankenberg Verzögerung AfD beschließt Wahlprogramm zur Landtagswahl später Von dpa | 29.05.2022, 11:21 Uhr

Anders als ursprünglich geplant wird die niedersächsische AfD ihr Wahlprogramm zur Landtagswahl doch nicht an diesem Wochenende beschließen. Das sagte ein Sprecher der AfD-Bundesgeschäftsstelle der dpa am Sonntag. Am Sonntag sei zudem kein Parteitag mehr - ursprünglich war dieser für beide Wochenendtage angesetzt. Am Samstag wurde der Bundestagsabgeordnete Frank Rinck beim Parteitag zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.