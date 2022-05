Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt Gesundheit Ärzteschaft besorgt über drohende „Baby-Boomer“-Lücke Von dpa | 27.05.2022, 14:30 Uhr | Update vor 2 Std.

Wo liegen die Grenzen der Homรถopathie? Was ist mit dem Werbeverbot fรผr Abtreibungen? Und wie hat Corona den Kindern zugesetzt? Beim รrztetag in Bremen haben die Mediziner viel zu besprechen gehabt. Auch die Sorge um den Nachwuchs in den eigenen Reihen treibt sie um.