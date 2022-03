Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) warnt eindringlich davor, am kommenden Sonntag nahezu alle Corona-Regeln aufzuheben. „Ich stehe ausgesprochen ratlos vor den Beschlüssen der Bundesregierung, am 20. März alle effektiven Maßnahmen der Pandemiebekämpfung fallen zu lassen. Davor kann ich nur warnen“, sagte ÄKN-Präsidentin Martina Wenker am Wochenende im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Die Öffnungspläne müssen verschoben werden.“ Martina Wenker Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen

„Wir haben ein Allzeithoch und vor allem täglich weiter steigende Inzidenzen“, stellte Wenker fest und findet: „Die Öffnungspläne müssen verschoben werden.“

Auch in Niedersachsen näherten sich die Hospitalisierungsquote und die Auslastung der Intensivbetten kritischen Werten, warnte die Medizinerin und fügte hinzu: „Ganz Deutschland ist doch momentan ein Hotspot.“ Das Virus sei nicht weg und es werde sich auch am 20. März nicht in Luft auflösen, nur weil das Bundeskabinett einen „Freedom Day“ beschlossen habe.