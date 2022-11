Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Verkehrswende ADFC-Appell an Wissing: Straßenverkehrsgesetz reformieren Von dpa | 13.11.2022, 16:03 Uhr

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub hat sich dafür ausgesprochen, eine Reform des Straßenverkehrsgesetzes zu beschleunigen. Dieses Gesetz sei für die Verkehrswende zentral. „Der ADFC will, dass Deutschland bis 2030 ein attraktives Fahrradland wird, so wie es im nationalen Radverkehrsplan steht“, sagte die ADFC-Bundesvorsitzende Rebecca Peters am Sonntag in Bremen. Davon sei die Realität auf den Straßen weit entfernt: „Und es gibt immense Beharrungskräfte zugunsten des auto-dominierten Verkehrssystems, nicht zuletzt im Bundesverkehrsministerium.“