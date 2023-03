ADAC Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Verkehr ADAC: Weniger Einsätze für Pannenhelfer in Niedersachsen Von dpa | 14.03.2023, 12:18 Uhr

Die ADAC-Pannenhelfer haben im vergangenen Jahr in Niedersachsen etwas seltener ausrücken müssen als ein Jahr zuvor. 2022 kam die Pannenhilfe auf insgesamt 269.801 Einsätze - das waren gut 10.000 weniger als im Vorjahr und damit durchschnittlich 739 Einsätze täglich, wie der Automobilclub am Dienstag in Laatzen bei Hannover mitteilte. 2021 waren es noch 279.274 Einsätze in dem Bundesland. Der Großraum Hannover verzeichnete demnach im vergangenen Jahr 64.550 Einsätze, im Raum Braunschweig waren es 38.541. Der landesweit einsatzstärkste Tag war der 19. Dezember 2022 nach einem Wintereinbruch mit Minustemperaturen und Eisregen.