Stauwarnung ADAC: Viel Verkehr auf Niedersachsens Straßen am Wochenende 21.07.2023

Auch an diesem Ferienwochenende wird es wieder voll auf Niedersachsens Straßen. Die meisten Staus sind nach Angaben des ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Es drohe eines der staureichsten Wochenenden der Saison. Dies liege unter anderem daran, dass bis auf Bayern und Baden-Württemberg nun in allen Bundesländern die Sommerferien begonnen haben. „Wie immer gibt es besondere Punkte, wie dem Abschnitt zwischen dem Walsroder Dreieck und Bispingen auf der A7, wo es traditionell besonders voll wird“, sagte eine Sprecherin des ADAC am Freitag. Auch die Autobahnen und Fernstraßen in Richtung Küste werden wieder vielbefahren sein.