Stau auf der A8 Foto: Marijan Murat/dpa/Synblbild up-down up-down Verkehr ADAC rechnet mit Staus an Neujahr Von dpa | 27.12.2022, 13:06 Uhr

Der ADAC erwartet für den 1. Januar viel Verkehr auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen. Vor allem am Nachmittag des Neujahrtages sei mit Staus zu rechnen, teilte der ADAC am Dienstag mit. In Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen enden zu Beginn des neuen Jahres die Ferien, auch viele Wintersportler würden aus dem Urlaub wieder nach Hause fahren. Betroffen sind demnach die Autobahn 1 von Dortmund nach Bremen und Hamburg, die Autobahn 2 von Dortmund nach Hannover, Braunschweig und Berlin sowie die Autobahn 7 von Hamburg nach Hannover, jeweils in beiden Richtungen. Zu Silvester erwartet der ADAC keine langen Staus.