Verkehr ADAC: Elterntaxis sollten Ausnahme bleiben Von dpa | 05.09.2023, 06:34 Uhr | Update vor 30 Min. Elternhaltestelle Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down

An vielen Schulen in Niedersachsen herrscht morgens Verkehrschaos. Zahlreiche Eltern chauffieren ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schule. Was gut gemeint ist, kann schnell gefährlich werden.