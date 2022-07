ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Landkreis Osnabrück Achtjähriger läuft vor Auto: Schwer verletzt Von dpa | 31.07.2022, 13:38 Uhr

Ein acht Jahre alter Junge ist im Landkreis Osnabrück von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind lief am Samstag in Wallenhorst hinter einem geparkten Fahrzeug plötzlich auf die Fahrbahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine 35 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zur Kollision. Der Junge wurde mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht.