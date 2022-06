ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Oldenburg Achtjähriger Junge seit Freitag vermisst Von dpa | 19.06.2022, 17:21 Uhr

Die Polizei in Oldenburg sucht nach einem acht Jahre alten Jungen namens Joe. Das Kind wurde am Freitagnachmittag zuletzt im Bereich der ehemaligen Kasernen Donnerschwee gesehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Junge hat eine geistige Behinderung und könnte die Suche nach sich leicht als Spiel missverstehen. Deshalb werde die Suche laut Polizei mit einer Rettungshundestaffel und Lautsprecherdurchsagen unterstützt. Mögliche Aufenthaltsorte des Kindes sind nicht bekannt.