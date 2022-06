Polizisten und Helfer mit einem Suchhund sind auf einem Parkplatz unterwegs. Foto: Andre van Elten/dpa/TNN/dpa FOTO: Andre van Elten up-down up-down Notfall Achtjähriger aus Oldenburg weiter vermisst Von dpa | 24.06.2022, 16:54 Uhr

Auch eine Woche nach seinem Verschwinden ist ein achtjähriger Junge aus Oldenburg noch nicht gefunden worden. Die Polizei setze die Suche fort und gehe verschiedenen Hinweisen nach, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Der geistig behinderte Junge war am vergangenen Freitag (17.6.) zum letzten Mal gesehen worden. Am Donnerstag hatte die Polizei von Hinweisen gesprochen, dass Joe Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte. Zusätzlich zu der Sonderorganisation, die die Suche organisiert, wurde eine Mordkommission gebildet.