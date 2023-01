Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Urteil Achteinhalb Jahre Haft wegen Mordes bei Drogenhandel Von dpa | 19.01.2023, 15:47 Uhr

In einem nach Jugendstrafrecht geführten Prozess um den Tod eines Drogenhändlers in Frankfurt hat das Landgericht Osnabrück einen heute 19 Jahre alten Mann unter anderem wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Sein 21 Jahre alter Mittäter wurde am Donnerstag wegen des bewaffneten Handelns mit Betäubungsmitteln zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt, sagte eine Gerichtssprecherin. (Az.: 3 KLs 13/22)