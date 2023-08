Selbstverwaltungsrecht Acht Landkreise erheben Verfassungsbeschwerde Von dpa | 17.08.2023, 17:55 Uhr | Update vor 36 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Acht niedersächsische Landkreise haben eine Kommunalverfassungsbeschwerde erhoben, weil sie sich in ihrem Selbstverwaltungsrecht verletzt sehen. Das teilte der Staatsgerichtshof in Bückeburg am Donnerstag mit. Dabei geht es um eine Norm im Kommunalverfassungsgesetz.