Fortsetzung Deichbrand Rockfestival am Meer Foto: Lars Penning/dpa up-down up-down Musik Abschluss für 60.000 Musikfans beim Deichbrand Festival Von dpa | 23.07.2023, 15:17 Uhr | Update vor 46 Min.

Bei Regen, Schlamm und einem abwechslungsreichem Musikprogramm haben Deichbrand-Gäste am Sonntag den Abschluss des Open-Air-Festivals gefeiert. Am vierten und letzten Festivaltag erwartete die rund 60.000 Besucherinnen und Besucher unter anderem der Rapper Marteria und die Gruppe Beatsteaks auf den Hauptbühnen des Festival auf dem Seeflughafen Nordholz bei Cuxhaven. Wegen des nassen Wetters reisten viele Besucher allerdings schon am Sonntag ab, wie die Polizei mitteilte. Einige Autos blieben einem Polizeisprecher zufolge im schlammigen Boden stecken und mussten mit Treckern befreit werden. „Die Situation ist schwierig“, sagte er am Sonntagmittag. Der Veranstalter tue sein Möglichstes, Ein- und Ausfahrten zu befestigen.