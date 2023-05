Kirche Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Kirche Abschiedsgottesdienst für früheren Osnabrücker Bischof Bode Von dpa | 26.05.2023, 15:18 Uhr

Der frühere katholische Bischof von Osnabrück, Franz-Josef Bode, wird am 4. Juni mit einem Gottesdienst aus seinem Amt verabschiedet. Zu dem von Bode selber zelebrierten Gottesdienst werden als Gäste unter anderem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Bätzing, der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx, der Hamburger Erzbischof Stefan Heße und die Bischöfe der Nachbardiözesen Hildesheim und Münster, Heiner Wilmer und Felix Genn, erwartet, teilte das Bistum am Freitag mit. Aus dem Bistum Paderborn kommt Diözesenadministrator Michael Bredeck. Aus Trier reist Bischof Stephan Ackermann an.