Ausrangiertes Flugzeug Abmontierte Airbus-Tragflächen im Serengeti-Park angekommen Von dpa | 17.10.2023, 15:04 Uhr

Nach einem nächtlichen Schwertransport sind die abmontierten Tragflächen eines ausrangierten Flugzeugs der Bundeswehr im Serengeti-Park in der Südheide angekommen. Der Transport größtenteils über die Autobahn 7 habe „hervorragend geklappt“, sagte eine Parksprecherin am Dienstag. Auch das Höhenleitwerk des Airbus sei am frühen Dienstagmorgen in dem Park in Hodenhagen angekommen. Wann der Rumpf des Flugzeugs transportiert werden kann, blieb unklar. Die Region Hannover hatte den entsprechenden Antrag abgelehnt. Der Park habe Widerspruch eingelegt und warte auf eine Reaktion, sagte die Sprecherin.