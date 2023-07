Abitur Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Abiturschnitt in Niedersachsen nahezu auf Vorjahresniveau Von dpa | 10.07.2023, 18:02 Uhr

Niedersächsische Abiturientinnen und Abiturienten haben in diesem Jahr auf ähnlichem Niveau abgeschnitten wie 2022. Das gab das Kultusministerium in Hannover am Montag bekannt. Demnach lag der Notendurchschnitt vorläufigen Angaben nach in diesem Jahr bei 2,43 - nach 2,38 im Vorjahr.