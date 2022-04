Schule FOTO: Klaus-Dietmar Gabbert Bildung Abiturprüfungen starten am 21. April in Niedersachsen Von dpa | 04.04.2022, 19:48 Uhr | Update vor 23 Min.

Für rund 31.000 Schülerinnen und Schüler beginnen am 21. April die Abiturprüfungen in Niedersachsen. Als erstes steht die schriftliche Prüfung in Geschichte an, wie das Kultusministerium am Montag in Hannover mitteilte. Am 12. Mai enden die schriftlichen Prüfungen dann mit Sport und Informatik. Nachschreibetermine sind laut Ministerium vom 16. Mai bis zum 10. Juni vorgesehen.