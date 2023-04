Abiturprüfungen Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Bildung Abiturprüfungen starten für tausende Schüler Von dpa | 16.04.2023, 08:56 Uhr

In den nächsten Wochen stehen für viele Schüler in Niedersachsen Abiturprüfungen an. In welchen Fächern müssen die Schüler als erstes Klausuren schreiben?