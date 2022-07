ARCHIV - «Abitur» steht auf einer Tafel im Klassenzimmer eines Gymnasiums. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Bildung Abi-Durchschnitt wie im Vorjahr bei 2,38: Bestnoten bei 1,5 Von dpa | 15.07.2022, 16:25 Uhr

Die Abiturienten in Niedersachsen haben in diesem Schuljahr die Abschlussprüfungen mit Gesamt-Notendurchschnitt von 2,38 absolviert und damit genauso gut wie im Vorjahr. 672 Schülerinnen und Schüler erreichten die Abiturnote 1,0, wie das Kultusministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte.