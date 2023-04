Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Abgetrennter Wolfskopf im Landkreis Gifhorn entdeckt Von dpa | 08.04.2023, 10:39 Uhr

Ein vollständig abgetrennter Wolfskopf ist im Landkreis Gifhorn aufgetaucht. Passanten entdeckten den Tierkopf am Freitag im Bereich des Nabu Artenschutzzentrums in Leiferde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Polizisten untersuchten den Kopf zusammen mit einem Wolfsberater. Die Beamten prüfen demnach, ob es einen Zusammenhang mit dem Fund eines Wolfes ohne Kopf am 23. März gibt. In diesem Fall - ebenfalls aus dem Landkreis Gifhorn - läuft bereits ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei.