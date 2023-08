Denkmäler Abgesackter Moleturm: Bald Ausschreibung für Wiederaufbau Von dpa | 13.08.2023, 08:40 Uhr | Update vor 44 Min. Ein Jahr nach dem Absacken des Molenturms in Bremerhaven Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down

Ein Jahr ist es her, dass der Leuchtturm in Bremerhaven in Schieflage geriet. Schon damals wurde der Wiederaufbau versprochen - nun soll es vorangehen.