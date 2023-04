Südportal des HamburgerElbtunnels Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Hamburg A7-Vollsperrung: Elbtunnel-Zufahrt wird in Betrieb genommen Von dpa | 28.04.2023, 02:47 Uhr

Die A7 (Hannover-Flensburg) wird an diesem Wochenende in Hamburg für 55 Stunden voll gesperrt. Die Sperrung der Autobahn zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark beginnt am Freitagabend um 22.00 Uhr und soll bis Montagmorgen 5.00 Uhr dauern. Die Vollsperrung ist erforderlich, um eine neue Zufahrt vor dem Südportal des Elbtunnels in Betrieb zu nehmen. Die Autobahn Nord GmbH riet Autofahrern, den gesperrten Abschnitt großräumig zu umfahren. Wichtigste Ausweichroute für den überregionalen Verkehr ist die Strecke über die A1, die A21 und die Bundesstraße 205 zwischen dem Horster Dreieck und Neumünster-Süd.