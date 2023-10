Autobahnausbau A7 und Hamburger Elbtunnel für 55 Stunden gesperrt Von dpa | 05.10.2023, 17:44 Uhr | Update vor 48 Min. Elbtunnel Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down

Für den Ausbau der Autobahn 7 wird an diesem Wochenende der Elbtunnel voll gesperrt. Der Tunnel werde von Freitag an (22.00 Uhr) bis Montagmorgen (5.00 Uhr) nicht befahrbar sein, kündigte die Autobahn GmbH des Bundes an. Für die Bauarbeiten wird der Streckenabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld am Wochenende in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Anschlussstellen zwischen Stellingen und Heimfeld werden am Freitag bereits um 21.00 Uhr geschlossen.