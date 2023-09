Unfälle A7 Richtung Kassel nach Unfall gesperrt Von dpa | 25.09.2023, 17:32 Uhr | Update vor 18 Min. Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Autobahn 7 in Südniedersachsen ist in Richtung Kassel gesperrt. Ein Auto ist kurz vor der Anschlussstelle Hann. Münden-Lutterberg einem Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Die Autobahn sei daher zwischen den Anschlussstellen Hann. Münden-Hedemünden und Lutterberg gesperrt worden. Autofahrer werden gebeten, die A7 ab Hedemünden zu verlassen und über die Umleitungsstrecke zu fahren. Weitere Angaben waren am frühen Abend zunächst nicht bekannt.