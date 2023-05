Autobahn-Baustelle Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbil up-down up-down Wegen Sanierung A7 Richtung Kassel am Wochenende bei Northeim voll gesperrt Von dpa | 05.05.2023, 12:30 Uhr

Am Wochenende wird die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Seesen und Northeim-West voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten im Zuge der Sanierung der A7 in Südniedersachsen, wie die Betreibergesellschaft Via Niedersachsen mitteilte. Den Angaben nach beginnt die Sperrung am Freitag um 19.00 Uhr und endet am Sonntag um 22.00 Uhr. Es soll eine Umleitung über die Routen U64a und U66 ausgeschildert werden.