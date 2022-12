Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr A7 nach Lkw-Unfall bei Hildesheim stundenlang gesperrt Von dpa | 13.12.2022, 09:03 Uhr

Nach einem Unfall mit einem schwer verletzten Lastwagen-Fahrer ist die Autobahn 7 bei Hildesheim in Fahrtrichtung Kassel in der Nacht zum Dienstag gesperrt worden. Der 48-Jährige sei am Montagabend mit seinem Fahrzeug in ein Stauende gefahren und mit zwei vor ihm stehenden Lastwagen verunglückt, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Dabei wurde der Mann eingeklemmt und schwer verletzt.