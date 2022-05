ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Goslar A7 bei Seesen voll gesperrt: Behinderungen wohl bis abends Von dpa | 17.05.2022, 13:22 Uhr

Nach einem Verkehrsunfall ist die Autobahn 7 bei Seesen in beide Richtungen voll gesperrt. Ein 70-jähriger Fahrer eines Lastwagens war in einer Baustelle von der Fahrbahn abgekommen und durch die mittlere Leitplanke gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Unfall am Dienstagmorgen wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in die Göttinger Uniklinik gebracht.