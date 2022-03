Unfall FOTO: Stefan Sauer Verkehr A7 bei Northeim nach Unfall teilweise gesperrt Von dpa | 25.03.2022, 13:16 Uhr | Update vor 2 Std.

Auf der Autobahn 7 bei Northeim ist nach einem Verkehrsunfall in Richtung Kassel nur eine Spur für Autos frei. Für Lastwagenfahrer sollte die Strecke gegen 12 Uhr wieder freigegeben werden, wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte. Den Angaben nach gab es am Freitagmorgen einen Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.